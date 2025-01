Linkiesta.it - Il minor fabbisogno energetico di DeepSeek non è per forza una buona notizia

Leggi su Linkiesta.it

Lunedì scorso il Nasdaq, l’indice azionario tecnologico di riferimento negli Stati Uniti, ha assistito a un crollo complessivo superiore al tre per cento, con le perdite più significative che hanno interessato Nvidia e diversi titoli tech legati al settore dei chip e dell’intelligenza artificiale (come Broadcom e la taiwanese Tsmc). Il roboante successo di, la startup di IA cinese responsabile del panico registrato nei mercati azionari a stelle e strisce, non si è limitata a provocare un rogo finanziario di centinaia di miliardi di dollari in un solo giorno: la “balenottera blu” ha anche scalato le classifiche dell’App Store, superando il rivale ChatGPT e rappresentando una sorta di test di Rorschach per gli analisti e gli investitori della Silicon Valley.Gli scettici sull’IA, certi fino a ieri che i costi delle intelligenze artificiali fossero troppo alti per risultare economicamente sostenibili (al di là dei round di investimento e della presunta speculazione finanziaria del settore), hanno visto in-R1 il rovesciamento delle loro convinzioni.