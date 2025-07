LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Leclerc e Hamilton si salvano in Q1 Ferrari poco brillante

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si svela in un'emozionante diretta live, dove Leclerc e Hamilton si salvano in Q1, mentre la Ferrari fatica a brillare. Dopo una sessione promettente nelle libere, i piloti devono alzare il livello per la prossima manche e riscattarsi. Resta aggiornato e scopri come evolverà questa corsa ricca di sorprese: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 La Ferrari che aveva strabiliato nelle tre sessioni di prove libere, per ora, non si è vista. Serve una sveglia in Q2 per evitare brutte sorprese. 16.30 La classifica finale della Q1: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:25.886 — 2 Oscar Piastri McLaren 1:25.963 +0.077 3 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:26.005 +0.119 4 Alexander Albon Williams 1:26.093 +0.207 5 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.108 +0.222 6 Lando Norris McLaren 1:26.123 +0.237 7 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:26.136 +0.250 8 Carlos Sainz Williams 1:26.175 +0.289 9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton si salvano in Q1, Ferrari poco brillante

In questa notizia si parla di: ferrari - diretta - gran - bretagna

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

LIVE #F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la #Ferrari lavora in ottica qualifiche -#BritishGP #Leclerc #Hamilton #Verstappen #Russell #Antonelli #Norris #Piastri #Vasseur #Alonso Vai su X

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 6 luglio alle ore 16 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio di Gran Bretagna. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Fot Vai su Facebook

F1, GP Gran Bretagna 2025: le prove libere 2 in diretta; DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2025: Live Qualifiche, Ferrari a caccia della pole; F1 GP Silverstone, oggi le qualifiche in diretta: Leclerc il più veloce nelle FP3, orari e dove vederle.

F1 Gp Gran Bretagna: le terze prove libere in diretta: Hamilton e Leclerc cercano conferme dalla Ferrari, sfida alla McLaren - A Silverstone Leclerc e Hamilton provano il colpo, anche la Mercedes può essere avvantaggiata dal calo delle temperature. Da corriere.it

GP Gran Bretagna 2025, Qualifiche: Q1 al via alle 16:00 – DIRETTA - Il pilota della Haas ha mancato nuovamente il rispetto di una bandiera rossa ed è stato sanzionato con 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza e con ... Scrive formulapassion.it