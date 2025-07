Portogallo in lacrime per Diogo Jota l’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali accende le polemiche

Il Portogallo si ferma in un pianto collettivo per onorare Diogo Jota e André Silva, vittime di un tragico incidente. La tristezza invade le strade di Gondomar, mentre simboli di affetto e dolore riempiono la chiesa che ha accolto l’ultimo saluto. Tuttavia, l’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali ha acceso polemiche e discussioni, aggiungendo un'ulteriore sfumatura a questa dolorosa vicenda. Un gesto che ha diviso l’opinione pubblica, lasciando aperti tanti interrogativi.

Lacrime, fiori e cori per dire addio a Diogo e André Silva. Il Portogallo si è fermato sabato 5 luglio per rendere l’ultimo, struggente omaggio a Diogo Jota, attaccante del Liverpool e stella della nazionale lusitana, morto insieme al fratello André in un tragico incidente stradale il 3 luglio nei pressi di Zamora, in Spagna. La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa Igreja Matriz di Gondomar, alle porte di Porto, città natale dei due giovani calciatori. La folla ha accolto le due bare con un lungo applauso. Presenti centinaia di tifosi, cittadini comuni, amici, compagni di squadra e autorità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Portogallo in lacrime per Diogo Jota, l’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali accende le polemiche

In questa notizia si parla di: diogo - portogallo - lacrime - jota

La Premier col Liverpool, due Nations League col Portogallo e il sogno Mondiale: la storia di Diogo JotaLa Premier, due Nations League e il sogno Mondiale: la storia di Diogo Jota - Fermi tutti, il mondo del calcio piange uno dei suoi talenti più promettenti: Diogo Jota. A soli 28 anni, la sua vita e la sua carriera sono state spezzate in un tragico incidente, lasciando un vuoto incolmabile tra tifosi e club.

Lacrime e commozione in Portogallo nel giorno dei funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva. Dai fan del Liverpool una canzone per lui. Il club darà alla famiglia tutto lo stipendio del calciatore #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/07/0 Vai su Facebook

Lacrime e commozione in Portogallo nel giorno dei funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva. Dai fan del Liverpool una canzone per lui. Il club darà alla famiglia tutto lo stipendio del calciatore #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/07/04/lacri Vai su X

L'addio commosso a Diogo Jota e al fratello André. Cristiano Ronaldo assente, è polemica; Lacrime e commozione ai funerali di Diogo Jota e André. Il Liverpool pagherà gli ultimi due anni di…; L'addio commosso a Diogo Jota ed al fratello André.

Lacrime e dolore ai funerali di Diogo Jota. Polemica per l'assenza di Cristiano Ronaldo - Migliaia di persone si sono raccolte a Gondomar, in Portogallo, per i funerali dell'attaccante del Liverpool Diogo Jota e del fratello Andrè, morti in un incidente stradale il 3 luglio vicino Zamora, ... Segnala msn.com

Lacrime e commozione in Portogallo ai funerali di Diogo Jota e del fratello - Paese in lutto per la scomparsa dell'attaccante del Liverpool e stella della nazionale e di suo fratello André Silva (ANSA) ... Si legge su ansa.it