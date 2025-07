Il miglior gioco di final fantasy di sempre secondo metacritic non è ff7

Scopriamo insieme quale capitolo di Final Fantasy ha conquistato il cuore della critica e dei giocatori, superando anche le icone più amate come FF7 e FFX. Un titolo che, grazie a un gameplay innovativo, una narrazione coinvolgente e una grafica all’avanguardia, si è guadagnato il primo posto su Metacritic. Ma qual è questa gemma nascosta? Entriamo nel dettaglio per svelare i motivi del suo successo e perché merita un posto speciale nella storia della saga.

Il panorama dei giochi della serie Final Fantasy è ricco di titoli apprezzati e di grande successo, ma tra tutti emerge un titolo che, secondo le valutazioni di Metacritic, si distingue come il migliore di sempre. Questo risultato sorprende, considerando che titoli più popolari come FF7 o FFX spesso dominano le preferenze dei fan. In questo approfondimento si analizzerà quale gioco ha ottenuto i punteggi più alti, le ragioni del suo successo e come si inserisce nel contesto generale della saga. il gioco più votato di sempre secondo metacritic. final fantasy 9 ottiene un punteggio eccezionale su metacritic. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it