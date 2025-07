Traffico Roma del 05-07-2025 ore 16 | 30

Se devi spostarti a Roma, attenzione alle variazioni sulla viabilità del 5 luglio 2025 alle 16:30. A causa dell'estrazione del distributore di carburante in via dei Gordiani, alcune strade sono temporaneamente chiuse o soggette a modifiche. Resta aggiornato e presta molta attenzione alla segnaletica sul posto per garantire un tragitto sicuro e senza inconvenienti!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al Prenestino per l'estrazione del distributore di carburante di via dei Gordiani avvenuta ieri mattina resta chiuso il tratto tra via Casilina e via Checco Durante chiusa l'intera via Checco Durante possibili modifiche alla viabilità nell'area circostanze in base alle esigenze prestare attenzione alla segnaletica sul posto in zona Casilina dalle 19 alle 21 di questa sera è prevista la processione religiosa denominata festa dei carri con partenza e arrivo in via Casilina dopo aver percorso via Capua via Policastro via e Piazza della Marranella possibili chiusure al passaggio della processione disagi infine deve spostarsi in treno oggi per lavori alla stazione di Roma Tuscolana alcuni treni del Leonardo Express e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano fl5 Roma Civitavecchia ferma Pisa potranno subire cancellazioni e limitazioni di percorso previste corse con bus da Roma Termini e Fiumicino aeroporto https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-07-2025 ore 16:30

