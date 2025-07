LIVE Sinner-Martinez 6-1 6-3 5-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | lo spagnolo serve per restare in partita

Un’emozionante battaglia si sta svolgendo a Wimbledon 2025, dove Sinner si avvicina alla vittoria con un vantaggio significativo. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni punto di questa sfida epica. La tensione si fa palpabile mentre Sinner affronta l'ultimo ostacolo: Martinez pronto a rispondere, ma il nostro campione è determinato a conquistare il successo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Game Sinner. Con il nono ACE Jannik tiene la battuta. Dopo il cambio di campo Martinez servirà per restare nel match. AD-40 Altro dritto vincente in uscita dal servizio dell’altoatesino. 40-40 Terzo doppio fallo Sinner. Parità. 40-30 Servizio e dritto. Palla del 5-0. 30-30 Jannik perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. 30-15 Smorzata di rovescio vincente dell’azzurro. 15-15 Risposta aggressiva e dritto inside in vincente di Martinez. 15-0 Volèe alta di dritto vincente dell’italiano. 4-0 DOPPIO BREAK SINNER! Palla corta, pallonetto e smash! L’azzurro vola verso la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it