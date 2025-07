Amazon Prime occhio alla truffa del rinnovo automatico | cosa non devi fare mai

Attenzione ad Amazon Prime e alla truffa del rinnovo automatico: il messaggio con un prezzo scontato potrebbe sembrare un'opportunità, ma in realtà nasconde un pericolo. Non cliccare mai su link sospetti o fornire dati personali senza verificarne l’autenticità, perché i cybercriminali sfruttano questa tattica per ingannare gli utenti e rubare informazioni sensibili. Proteggi il tuo account: la sicurezza viene prima di ogni tentazione.

Il prezzo folle indicato nel messaggio spinge l'utente a cliccare sul tasto per annullare l'iscrizione, che diventa la chiave di accesso per i cybercriminali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Amazon Prime, occhio alla truffa del rinnovo automatico: cosa non devi fare mai

