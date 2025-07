Ricordo di un eccidio Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944

Sabato 12 luglio, a San Severo di Arezzo, si terrà "Ricordo di un eccidio", un intenso pomeriggio per commemorare le vittime della strage nazista del 14 luglio 1944. Un momento di riflessione e memoria, inserito nell’evento “Estate all’Alpe di Poti”, organizzato da La Fattoria in Cammino Ets e la comunità Io Vivo Poti, per mantenere vivo il ricordo di un passato drammatico e onorare chi ha perso la vita. Un’occasione per non dimenticare mai.

Arezzo, 5 luglio 2025 – Sabato 12 luglio 2025, a San Severo di Arezzo, si svolgerà "Ricordo di un eccidio", un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista c he il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l'Alpe di Poti. L'iniziativa è inserita nel calendario di "Estate all'Alpe di Poti" ed è organizzata da La Fattoria in Cammino Ets e dalla comunità rurale Io Vivo Poti. I FATTI Il mattino del 14 luglio 1944, un gruppo di quindici militari tedeschi eseguì un rastrellamento a San Severo, dove vivevano tredici famiglie di contadini, boscaioli e carbonai, in quel periodo impinguate da alcuni sfollati di Arezzo.

