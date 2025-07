Mini Gost – Ghosts of Sannio Tour | il raduno a Benevento

L’estate si anima a Benevento con il Mini G.o.s.t – Ghosts of Sannio Tour, un evento che unisce storia, leggenda e divertimento. Organizzato dal Mini Union Club-Salerno e dalla Proloco Samnium, il raduno di domenica promette un’esperienza coinvolgente nel cuore della città. Con il supporto dell’Infopoint Turistico di Piazza Cardinal Pacca e dell’Assessore al Turismo, questa iniziativa rafforza l’offerta culturale locale, invitando tutti a scoprire i misteri e le meraviglie di Benevento.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua anche per l’estate la Promozione Turistica della Proloco di Benevento Samnium con l’Infopoint Turistico di Piazza Cardinal Pacca con supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Benevento. Domenica in Città ”Mini G.o.s.t – Ghosts of Sannio Tour” raduno organizzato da Mini Union Club-Salerno e Proloco Samium Benevento. L’infopoint della Proloco di Benevento Samnium del Comune di Benevento in collaborazione con Federclub MINI Italia,organizzano per Domenica 06072025 dalle ore 9:30 IN Piazza Cardinal Pacca il “Mini G.o.s.t – Ghosts of Sannio Tour” raduno organizzato da Mini Union Club-Salerno in collaborazione dell’Infopoint della Proloco di Benevento Samnium presieduto da GiuseppePetito e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it