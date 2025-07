Flash floods in Texas | at least 24 dead and 20 girls missing

Le terribili alluvioni lampo che hanno colpito il Texas stanno lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: almeno 24 vittime e 20 ragazze scomparse. Il governatore Greg Abbott ha promesso che tutte le risorse dello stato, tra cui la Guardia Nazionale e le forze di polizia, sono mobilitate per cercare di salvare quante più persone possibile. Questa tragedia evidenzia la necessità di un intervento tempestivo e coordinato.

? Texas Gov. Greg Abbott said during a news conference Friday night that the state is committing all the necessary resources to continue with a search and rescue mission, including members of the Texas National Guard and state troopers. Forbes List Directory At . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flash floods in Texas: at least 24 dead and 20 girls missing

In questa notizia si parla di: texas - flash - floods - least

#NEWS - L'#alluvione devasta il #Texas. Almeno 24 morti, diversi i dispersi - alcuni media locali parlano di centinaia. Colpita la contea di #Kerr, il fiume #Guadalupe si è innalzato di sei metri in un'ora. L'acqua ha travolto un campo estivo, tra i dispersi anche d Vai su Facebook

Questioni interne e tragedie naturali: le prime pagine internazionali di oggi; Alluvione in Texas: 24 i morti. Si cercano una ventina di dispersi. Lettera di Mattarella a Trump: Vicini agli amici statunitensi; Cronaca meteo. Inondazioni e tornado in Texas, cinque vittime a San Antonio - Video.

At least 24 dead in Texas flash flooding; two-dozen young campers missing - dozen people being swept away by floodwaters and a disaster declaration, as at least 24 people have ... Segnala theweathernetwork.com

Flash floods like one that swept through Texas nation’s top storm-related killer - moving flood that swept through the Hill Country of Texas on Friday, killing at least 24 people and leaving more people missing, was a flash flood, the nation’s top storm- Si legge su msn.com