Hancko Juventus nuove conferme | torna di moda per la difesa! È lui il preferito di Tudor Gli ultimi aggiornamenti

Hancko Juventus torna di moda come possibile rinforzo per la difesa, consolidando il suo ruolo di favorito per Tudor. Il centrale slovacco del Feyenoord, 27 anni, si distingue per le sue doti difensive e versatilità , rendendolo una scelta interessante per rafforzare il reparto difensivo bianconero. Con le ultime novità di mercato, il suo ritorno in Italia sembra più vicino che mai: il futuro di Hancko alla Juventus potrebbe essere presto scritto.

Hancko Juventus, torna di moda per la difesa! Ultime novità sul futuro del centrale del Feyenoord. C'è il ritorno di fiamma. Tuttosport ha fornito importanti aggiornamenti di mercato Juventus anche sul fronte difesa. Nel mercato estivo, se Igor Tudor dovesse scegliere un difensore ideale per la sua Juve, il nome che spicca sarebbe quello di David Hancko. Il centrale slovacco, 27 anni, si distingue per le sue doti tecniche, ma soprattutto per la sua visione di gioco, il tempismo negli anticipi e la qualità del suo piede sinistro, caratteristiche che lo rendono perfetto per il sistema bianconero.

Juventus, difesa da rifare: da Hancko a Laporte, il casting è aperto - Juventus difesa da rifare, un vero rebus tra Hancko e Laporte: il casting 232 è aperto. Il mercato bianconero si anima con l’attenzione rivolta alla zona dietro, fondamentale per rinvigorire le ambizioni di una squadra che punta a tornare ai vertici.

