Maltempo voli cancellati e dirottati | caos nell’aeroporto italiano

Il Nord Italia, e in particolare la Lombardia, è stato colpito da un violento nubifragio nella mattinata di sabato 5 luglio. Quest'evento meteorologico estremo ha creato notevoli disagi in diverse province come Bergamo e Como, con piogge intense, grandinate improvvise e raffiche di vento che hanno trasformato strade e piazze in torrenti, danneggiando infrastrutture, veicoli e abitazioni e influenzando anche il traffico aereo.