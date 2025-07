Esonda il Seveso a Lentate | famiglie evacuate e feriti allerta in Brianza e Milano

Le intense piogge di questa mattina in Lombardia hanno causato l’esondazione del Seveso a Lentate, con evacuazioni e feriti. La situazione sta mettendo in ansia le comunità locali, che si trovano a dover affrontare emergenze e danni ingenti. Restate aggiornati su questa drammatica crisi naturale, perché in momenti come questi, l’unità e l’informazione sono fondamentali per affrontare l’emergenza. Continua a seguirci su DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due famiglie evacuate a Lentate: “Non ne possiamo più”. Le forti piogge abbattutesi questa mattina, 5 luglio, sulla Lombardia hanno provocato l’esondazione del fiume Seveso nel comune di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. L’acqua ha invaso via Petrarca, trascinando con sé fango e detriti nei giardini, garage e abitazioni vicini agli argini. Due famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Durante le operazioni di evacuazione, un uomo è scivolato e si è fratturato un polso. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa, che hanno trasportato in ospedale due uomini di 47 e 77 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esonda il Seveso a Lentate: famiglie evacuate e feriti, allerta in Brianza e Milano

In questa notizia si parla di: seveso - lentate - famiglie - evacuate

Nubifragio in Lombardia, esonda il Seveso a Lentate: “Allagate case e cantine” - Un violento nubifragio ha colpito la Lombardia, facendo esondare il Seveso a Lentate e provocando allagamenti che hanno sommerso case e cantine.

Esonda il #Seveso a #Lentate, allagamenti e famiglie evacuate: “ancora acqua in casa, non ne possiamo più” Vai su X

Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume; Il fiume Seveso esonda a Lentate, due famiglie evacuate in Brianza: Non ne possiamo più; Esonda il torrente Seveso, due famiglie evacuate.

Il fiume Seveso esonda a Lentate: due famiglie evacuate in Brianza - Dopo i temporali di stamattina, il fiume Seveso è esondato nel Comune di Lentate (Monza e Brianza). Scrive fanpage.it

Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume - Proprio come un anno fa l’acqua entra nelle abitazioni di via Petrarca e costringe le persone ad abbandonarle per ragioni di sicurezza e agibilità. Segnala msn.com