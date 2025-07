Ecco cosa vuole davvero Putin Trump l’annuncio choc dopo l’ultimo contatto tra loro

In un’intervista sconvolgente a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha rotto gli schemi, lanciando un attacco senza precedenti contro Vladimir Putin. Le sue parole dure e dirette rivelano un possibile cambio di strategia nella politica globale e nel conflitto in Ucraina. Ma cosa si nasconde dietro questa sorprendente presa di posizione? Ecco cosa vuole davvero Putin e quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata crisi internazionale.

A bordo dell'Air Force One, nel corso di un'intervista destinata a far discutere, Donald Trump ha lanciato un attacco frontale contro Vladimir Putin, segnando un evidente cambio di rotta nella sua postura verso la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha usato parole durissime contro il leader del Cremlino, accusandolo senza mezzi termini di voler "solo continuare a uccidere", sottolineando come non vi sia più spazio per trattative o compromessi: per Trump, l'obiettivo di Mosca è ormai "chiaro e non più negoziabile". Si tratta di una presa di posizione che arriva dopo mesi in cui Trump aveva adottato un approccio più cauto e, per molti, ambiguo rispetto al conflitto in corso nell'Europa orientale.