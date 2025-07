Disabili contributi a Firenze per i soggiorni estivi

Firenze si impegna a rendere l’estate accessibile a tutti, offrendo un sostegno concreto alle persone con disabilità attraverso contributi per soggiorni estivi. Fino al 20 luglio, è possibile presentare domanda e usufruire di questa preziosa opportunità promossa dal Comune in collaborazione con la Società della Salute. Non perdere l’occasione di vivere una vacanza serena e spensierata: il benessere e l’inclusione sono al centro delle nostre priorità.

Firenze, 5 luglio 2025 – C'è tempo fino al 20 luglio per presentare domanda per il contributo economico per soggiorni vacanza nel periodo estivo da parte di persone con disabilità. "Un'opportunità importante che il Comune promuove in collaborazione con la Società della Salute nell'ambito degli interventi rivolti alle persone con disabilità, in collegamento con i progetti assistenziali definiti dai servizi sociosanitari territoriali", sottolinea l'assessore al welfare Nicola Paulesu. L'intervento, si legge in una nota del Comune di Firenze, consiste in un contributo economico concesso a persone con disabilità in carico ai Servizi Sociali per la fruizione di soggiorni vacanza della durata massima di 14 giorni nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre 2025.

