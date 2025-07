Tradimento Anticipazioni e Trame Turche | Kahraman si riappacifica con la madre e si schiera contro Mualla!

Sei pronto a immergerti nel mondo appassionante di Tradimento? Le anticipazioni turche ci rivelano un episodio cruciale: Kahraman, dopo aver scoperto le sue vere origini, si riappacifica con la madre e decide di schierarsi contro Mualla. Ma cosa lo spingerà a cambiare rotta? Scopriamo insieme il motivo di questa svolta che promette emozioni forti e colpi di scena inaspettati.

Kahraman scopre la verità sulle sue origini, quindi si riappacifica con la madre naturale e prende le distanze da Mualla.

