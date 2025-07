CHE FORZA FLAVIO COBOLLI! Strapazza l’astro nascente Mensik e accede per la prima volta agli ottavi a Wimbledon!

Che forza Flavio Cobolli! L’astro nascente del tennis italiano si è imposto con autorità a Wimbledon, raggiungendo per la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam. Con una prestazione fenomenale contro Jakub Mensik, il giovane romano dimostra di avere tutte le carte in regola per conquistare grandi traguardi. Qualunque sarà il suo avversario nel prossimo incontro, l’Italia può sognare in grande.

Uno straordinario Flavio Cobolli accede per la prima volta in carriera nella seconda settimana di uno Slam. Il romano ha infatti raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon, demolendo in tre set il ceco Jakub Mensik con un perentorio 6-2 6-4 6-2 in appena un'ora e quarantotto minuti di gioco. Una prestazione fenomenale quella dell'azzurro, che adesso attende il vincente del match tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Jaume Munar. Qualunque sarà il prossimo avversario sarà un match insidioso, ma comunque resta un'occasione per Cobolli. Davvero brutta la partita di Mensik, che ha chiuso con 11 ace, ma anche sette doppi falli.

