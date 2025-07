Arnautovic dopo l’Inter il ritorno in Austria? Un club interessato

Dopo due stagioni ricche di emozioni e successi con l’Inter, Marko Arnautovic si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il ritorno in Austria potrebbe essere alle porte, con un club interessato a portare la sua esperienza e il suo talento tra le fila locali. Una nuova sfida che potrebbe rilanciare la sua avventura nel calcio europeo, segnando una svolta importante nel suo percorso professionale.

Marko Arnautovic pochi giorni fa ha concluso definitivamente anche la sua seconda esperienza con la maglia dell'Inter. Da Sky Sport DE si parla della prossima avventura. FINE DELLA STORIA – Marko Arnautovic potrebbe aver concluso la sua esperienza nel calcio che conta. Dopo i due anni con l' Inter coronati dal ventesimo scudetto l'attaccante si trova in questo momento svincolato. I nerazzurri non gli hanno rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non lo hanno nemmeno voluto portare al Mondiale per Club negli Stati Uniti. L'obiettivo di Cristian Chivu era quello di testare i giovani in vista della prossima stagione e l'obiettivo stesso è stato raggiunto.