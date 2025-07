Spagna nuovo guaio per Sánchez | il suo collaboratore e neo-dirigente di partito si dimette dopo accuse di molestie

La politica spagnola si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un nuovo scandalo che coinvolge il partito socialista. Dopo averlo annunciato come uno dei vicesegretari organizzativi, il neo dirigente Francisco “Paco” Salazar è stato costretto a dimettersi in seguito alle accuse di molestie femminili. Una vicenda che mette ancora una volta in discussione la credibilità e l’etica del leadership di Sánchez. La questione si apre ora a un dibattito più ampio sulla trasparenza e il rispetto nei vertici politici.

Soltanto venerdì era stato indicato come uno dei vicesegretari organizzativi del Psoe, nell’ambito del nuovo esecutivo voluto da Pedro Sánchez per risollevare il partito socialista spagnolo dopo il recente scandalo di corruzione. Ma nell’arco di 24 ore l’ex deputato Francisco “ Paco ” Salazar, stretto collaboratore del premier di Madrid, è stato costretto a fare un passo indietro dalla denuncia di diverse donne del suo partito, che lo hanno accusato sui media di “ comportamenti inappropriati ” tra cui commenti osceni sui loro vestiti o ai loro corpi, inviti a cena fuori dall’orario di lavoro o richieste di incontri a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna, nuovo guaio per Sánchez: il suo collaboratore e neo-dirigente di partito si dimette dopo accuse di molestie

