Cosa è successo a Filippo Ganna | caduta al Tour de France dolore alla schiena e ritiro

Filippo Ganna, uno dei protagonisti più attesi del Tour de France 2023, è stato costretto al ritiro a causa di una caduta che gli ha provocato un dolore alla schiena. La giornata, iniziata con entusiasmo da Lille, si è conclusa inaspettatamente per il nostro campione, lasciando i tifosi delusi e desiderosi di sapere come procederà ora la sua stagione. Con aggiornamenti costanti, vi terremo informati sulle sue condizioni e sulle ripercussioni di questo episodio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15. Filippo Ganna è stato costretto ad abbandonare il Tour de France. Ha preso il via quest’oggi da Lille l’edizione n.112 del Tour de France. La Grande Boucle catalizzerà l’attenzione degli appassionati per le canoniche tre settimane e quest’oggi i corridori hanno iniziato la loro avventura in una prima frazione che si sviluppa con arrivo e partenza a Lille Metropole di 184,9 km, con insidie lungo il percorso. Ai -133 km è stato purtroppo coinvolto in caduta Filippo Ganna. Il campione azzurro della INEOS Grenadiers è andato a terra in corrispondenza di una curva verso destra, con spartitraffico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa è successo a Filippo Ganna: caduta al Tour de France, dolore alla schiena e ritiro

