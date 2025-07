Wimbledon 2025 Sinner va di corsa | battuto Martinez in tre set in un match senza storia è agli ottavi

mai scontato dare per certo il risultato, ma Sinner dimostra ancora una volta di essere pronto a lasciare il segno a Wimbledon 2025. La sua determinazione e il suo talento lo spingono verso traguardi sempre più ambiziosi, facendo sognare gli appassionati italiani e non solo. Con questa vittoria convincente, il giovane tennista si proietta agli ottavi con una marcia in più, lasciando il pubblico ansioso di scoprire cosa ci riserverà il suo cammino nel torneo.

Jannik Sinner ha fretta. Lo avevamo visto al primo turno contro Nardi, al secondo contro Vukic e anche oggi al terzo contro Pedro Martinez. 6-1, 6-3, 6-1 il finale in favore del numero uno al mondo in meno di due ore di partita. Troppo Sinner per un Martinez modesto: l’ampio divario era preventivabile, ma l’italiano è stato bravo – come sempre – a non deludere le aspettative. E in un torneo in cui le sorprese sono dietro l’angolo, non era scontato. Sinner si qualifica così agli ottavi di finale di Wimbledon 2025, dove raggiungerà Flavio Cobolli: sfiderà uno tra Dimitrov e Ofner. Match mai in discussione – Soltanto quattro palle break concesse, tutte salvate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon 2025, Sinner va di corsa: battuto Martinez in tre set in un match senza storia, è agli ottavi

