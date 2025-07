Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per aggiornamenti sul traffico in regione Lazio. Oggi, 5 luglio 2025 alle ore 16:25, segnaliamo alcune criticità: la chiusura temporanea di una palestra in zona Viale Castrense a causa di un incidente su via Nomentana, e rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Laurentina e Ponti Francesco. Restate con noi per tutte le novità sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la chiusura momentanea della palestra in direzione viale Castrense a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Nomentana andiamo poi sul Raccordo Anulare dove segnaliamo rallentamenti in carreggiata interna tra Laurentina e ponti Francesco siamo sulla Flaminia dove per traffico intenso si sono cose da via di Tor di Quinto a Grottarossa in uscita da Roma perché in viaggio sulla A24 roma-teramo prestare attenzione a causa di un veicolo fermo tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo Infine per il trasporto pubblico ricordiamo che per consentire le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la b oggi e domani la metro ci sarà chiusa da Chiara chiamare da sale infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

