A che ora la gara di F1 su TV8 GP Gran Bretagna 2025 | programma in chiaro

Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perdere l'appuntamento di domani: la gara del GP della Gran Bretagna su TV8 in programma alle 16.00 italiane. Tra emozionanti duelli tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton e la sfida tra Ferrari e McLaren, il circuito promette sorprese e adrenalina. Preparati a vivere ogni curva e ogni sorpasso di questa emozionante corsa, che potrebbe riscrivere le sorti del campionato.

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori vorrĂ fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante. Per la Ferrari, infatti, il momento della veritĂ arriverĂ domani, domenica 6 luglio, dalle ore 16.00 italiane, nella gara del GP della Gran Bretagna. Il dodicesimo  atto  del Mondiale 2025 di F1 si correrĂ sul tracciato di Silverstone  e sarĂ trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la gara di F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2025: programma in chiaro

