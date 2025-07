Pd in subbuglio in Sicilia Congresso farsa regole violate grossi guai per Schlein

Il Partito Democratico in Sicilia è in subbuglio, tra controversie e regole violate, con conseguenze pesanti per Schleim. Mentre Bonaccini si prepara a discutere del destino del partito nell’isola, il congresso solleva dubbi e tensioni. Lunedì 21 luglio a Catania, un evento promette di segnare una svolta: cambiare il Pd per cambiare la Sicilia. Ma sarà davvero così? La sfida è aperta.

Il presidente nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nei prossimi giorni sarà in Sicilia per discutere "del presente e del futuro del partito nell'Isola", attraversato da forti frizioni culminate nella fase congressuale conclusasi con la contestata conferma di Anthony Barbagallo a segretario siciliano. "Cambia il Pd per cambiare la Sicilia", questo il titolo dell'iniziativa che si terrà lunedì 21 luglio alle 17.30 a Catania. Nulla è casuale dopo il tormentato congresso che si è celebrato fra le fragorose - ancorché annunciate - assenze dei 'ribelli', tra dirigenti e deputati, che parlarono di congresso farsa e di violazione delle regole, tanto da chiedere alla segretaria Elly Schlein di sospendere tutto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd in subbuglio in Sicilia. “Congresso farsa, regole violate”, grossi guai per Schlein

