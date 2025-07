De Zerbi lezione di tattica usando lattine e bicchieri

Roberto De Zerbi, maestro di tattica e innovatore nel calcio, mostra ancora una volta la sua genialità anche in vacanza. Con semplici lattine e bicchieri, trasforma oggetti quotidiani in strumenti didattici, illustrando i movimenti e le strategie che hanno caratterizzato il suo metodo al Brighton. Un approccio irresistibile che unisce passione, inventiva e voglia di insegnare, dimostrando che l’arte del calcio si può svelare anche con un tocco di creatività.

Roberto De Zerbi non si ferma mai, nemmeno in vacanza con gli amici. In un video postato sui social da Lele Adani, l'allenatore del Marsiglia si serve di bicchieri e lattine per spiegare alcuni movimenti messi in pratica ai tempi del Brighton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Zerbi, lezione di tattica usando lattine e bicchieri

