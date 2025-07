LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra mantiene il vantaggio ma la svizzera spinge!

Segui con emozione l’intensa sfida tra Cocciaretto e Bencic in diretta da Wimbledon 2025, dove ogni punto è un duello tra tenacia e determinazione. La partita è aperta a ogni esito, con le due atlete che si sfidano a colpi di passione e abilità. Resta sintonizzato per scoprire chi si imporrà in questa battaglia di nervi, perché ogni scambio potrebbe cambiare le sorti del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottima prima palla della svizzera. 15-30 Bencic manda fuori il rovescio lungolinea! 15-15 Trova la riga Bencic che sta rincominciando a spingere come nel primo set: Cocciaretto costretta all’errore. 0-15 Grande risposta di Cocciaretto che costringe Bencic a mandare fuori il dritto! 4-4 Bencic riacciuffa Cocciaretto, l’italiana manda fuori il rovescio. 30-40 Doppio fallo per Cocciaretto, non ci voleva: palla break per Bencic. Seconda palla delicatissima. 30-30 Il nastro aiuta Bencic: Cocciaretto perde il tempo e manda il dritto in rete. 30-15 LA DIFESA DI ELISABETTA!!! Cocciaretto è bravissima a resistere agli attacchi di dritto di Bencic e costringe la svizzera all’errore!! Seconda palla, punto importante! 15-15 Chiude il punto Cocciaretto con la volée alta di dritto! 0-15 Errore di dritto per l’azzurra in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurra mantiene il vantaggio ma la svizzera spinge!

