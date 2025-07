Bonny si presenta | Sono molto contento di essere qui Per me è il sogno di un bambino che si avvera! Ecco le mie caratteristiche

Bonny si presenta a Inter TV con entusiasmo contagioso: «Sono molto felice di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera!». Con questa frase, il giovane centravanti, appena ufficializzato come terzo acquisto dell’Inter nel mercato estivo, condivide la sua emozione e la voglia di contribuire al successo dei nerazzurri. Ecco le sue parole e la sua nuova avventura nel mondo interista, pronta a scrivere pagine importanti.

Bonny si presenta a Inter Tv: «Sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera!». Le parole Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità come terzo acquisto del mercato Inter estivo, Ange-Yoan Bonny, centravanti prelevato pochi giorni fa dai nerazzurri dal Parma, ex squadra del tecnico Chivu. Ecco le sue parole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bonny si presenta: «Sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera! Ecco le mie caratteristiche»

In questa notizia si parla di: bonny - presenta - sono - molto

#Bonny si presenta ai canali ufficiali dell’#Inter: “Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice. Sono un giocatore che può giocare un po' ovunque per il campo, si può dire che sono un attaccante moderno Vai su X

Tutti gli obiettivi dell’Inter di Chivu: Bonny, Leoni, Woltemade e... ? Zalewski, 2002, riscattato; Bonny, 2003, "prenotato"; Leoni, 2006, (molto) apprezzato. Poi i 2004 Mosquera e Nico Paz e i 2003 Hojlund e Woltemade. Saranno loro i prossimi ragazzi terri Vai su Facebook

Inter, Bonny si presenta: Guarderò Lautaro e Thuram con gli occhi di un bambino; È arrivato il momento delle presentazioni: l'Inter annuncia Bonny anche sui social; ATALANTA - Sulemana si presenta: Sono molto fiero e orgoglioso di essere qui.

Bonny si presenta: «Sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera! Ecco le mie caratteristiche» - Le parole Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità come terzo acquisto del mer ... Da calcionews24.com

Inter, Bonny si presenta ai tifosi: “Fatico a crederci” - Yoan Bonny si presenta ai tifosi nerazzurri: nella giornata odierna è arrivato l'annuncio ufficiale sui canali social del club. spaziointer.it scrive