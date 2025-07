Farfalle a bordo del dragon boat | A colpi di remi per sconfiggere la malattia

Nel cuore di Castello, le farfalle del gruppo “Farfalle” dell’Associazione Altotevere Contro il Cancro affrontano il caldo estivo con una forza straordinaria: remando sul dragon boat, simbolo di rinascita e speranza. Tra sudore e determinazione, queste donne coraggiose riscoprono il benessere e il sorriso, dimostrando che la volontà può superare ogni ostacolo. Con l’airone che veglia dall’alto, il loro spirito vola alto, ricordandoci che la lotta contro la malattia si vince anche con la forza interiore.

Città di Castello, 5 luglio 2025 - Piu' forti dell'afa e delle temperature di fuoco: a colpi di pagaia per ritrovare il benessere fisico, il sorriso e la speranza. Con coraggio e determinazione le donne operate al seno del gruppo "Farfalle" dell' Associazione Altotevere Contro il Cancro salgono sul "dragone" della speranza e poi scendono in acqua sul Tevere per allenarsi. Spesso a vigilare da lontano al fresco del cascatelle c'è l'airone "Armandino ", ormai diventato la vera e propria mascotte sempre presente lungo le sponde del fiume. Da nove anni, prima esperienza del genere in Italia, a Città di Castello, ad inizio luglio si rinnova un originale progetto, il "Dragon boat", la canoa "extra-large" per la riabilitazione post operatoria.