Dilei.it - Grande Fratello, Signorini a muso duro contro i gieffini: “Dove stiamo andando a finire?”

Come consueto ormai da diverse settimane, anche in quella attuale ilè andato in onda con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. Alfonso, nella puntata del 30 gennaio 2025, ha trattato subito un argomento centrale di tutta quest’ultima stagione del reality show: Helena Prestes e il suo rapporto complicato con il resto del gruppo dei concorrenti.Negli ultimi giorni, nuovamente, quasi la totalità degli inquilini della casa ha criticato duramente la concorrente brasiliana, che ha deciso di conseguenza di passare molto tempo in solitudine. Il conduttore televisivo ha interrogato i diversisu questa situazione, stigmatizzando in parte i loro atteggiamenti.Il gruppoHelena PrestesAnche se Helena Prestes è stata eliminata e ripescata nel gioco del, la relazione tra lei e il resto degli inquilini della Casa non sembra essere cambiata di molto.