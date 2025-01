Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 30 gennaio 2025 | Video Mediaset

Ecco le nomination di stasera:
Maxima nomina Ilaria "non abbiamo un dialogo continuo";
Chiara: "avrei voluto nominare Stefania Orlando, ma vorrei cambiare e voto Emanuele"; 
Emanuele nomina Ilaria "la vedo un pò in difficoltà, ultimamente si disinteressa delle vicende che accadono qui dentro";
Zeudi vota Lele;
Stefania Orlando: "voto Jessica, credo sia ancora rimasta a quando è uscita, non sia andata avanti. Voglio capire meglio";
Eva Grimaldi nomina Lele: "ti vorrei un attimo più partecipe fuori e in puntata, ti vedo un pò assente";
Iago nomina Giglio: "non mi è piaciuta la discussione di, è un invito semplicemente a parlare di questo tra di noi";
Giglio in confessionale nomina Iago "per la discussione di, si è contraddetto su alcune cose"; 
Jessica: "voto Stefania.