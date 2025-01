Sport.quotidiano.net - Girone B. Colpaccio Sondrio in casa dell’Ospitaletto

Il turno infrasettimanale nelB regala emozioni a non finire e ribalta certezze che sembravano ormai consolidate. Il risultato più clamoroso arriva da Ospitaletto, dove la capolista incassa una sorprendente sconfittalinga per 1-2 contro la Nuova. Un autentico colpo di scena che rilancia le speranze di salvezza dei valtellinesi e, al tempo stesso, riaccende la lotta al vertice. Ne approfitta il Desenzano, che con un sofferto 1-0 sul Sangiuliano City, ridotto in dieci uomini ma mai domo, si avvicina pericolosamente alla vetta, ora distante solo cinque lunghezze. Chi continua a incantare è la Pro Palazzolo, trascinata da un inarrestabile Alberto Paloschi: l’ex bomber di Serie A firma una doppietta nel roboante 1-5 rifilato alla Folgore Caratese, terza forza del torneo, confermando il suo incredibile stato di forma.