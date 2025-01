Ilrestodelcarlino.it - Fuori dalla finestra per fuggire all’incendio: “Non respiravo più, era l’unica possibilità”

Imola, 31 gennaio 2025 – “La fortuna? Era da solo e a casa. Sono un trasfertista e manco per lunghi periodi, se fossi stato assente forse ci si sarebbe accorti più tardi delle fiamme”. Michele Stanzione, 35 anni, ha vissuto una notte da incubo a Sesto Imolese, in via Stazione di Sesto: la sua casa è andata in fiamme e lui è stato trovato e salvato dai vigili del fuoco mentre era aggrappato alladel secondo piano. Dopo lo scampato pericolo, racconta con lucidità e sollievo di chi è consapevole che poteva andare molto peggio. Ci racconta cosa è successo? “Mi sono svegliato mezzo stordito nella mia camera al secondo piano, c’era un odore strano in casa. Non capivo, poi mi sono affacciato e ho visto le fiamme che venivano dalle scale, unica via di fuga. Sono andato in bagno, ho aperto le finestre.