Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, arrivato l’ok del giocatore alla destinazione! Cosa manca per chiudere l’operazione: ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24delpertra bianconeri e viola: tutte lenovitàSono ore febbrili per quanto riguarda il calciomercato Juventus, alle prese con i possibili colpi in entrata ma anche al lavoro per le cessioni. Tra queste rientra certamente anche quella di Nicolò.Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, il calciatore ha aperto: se oggi il club viola accetterà l’obbligo di riscatto anche condizionato sul prestito l’affare con la Juve si potrà considerare concluso.Leggi su Juventusnews24.com