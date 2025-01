Tvzap.it - Eleonora Giorgi, l’ultimo aggiornamento sulla malattia gela gli italiani

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. È passato circa un anno da quando è arrivata la tragica notizia per: la diagnosi del tumore al pancreas. Durante tutto il 2024 ha dovuto fare i conti con laper il quale ha già subito interventi ed è stata sottoposta a diversi cicli di chemioterapia. Come sta? L’attrice è intervenuta nel programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Rai Radio2, per raccontarsi come ha sempre fatto e rivelare a cuore aperto quali sono le sue attuali condizioni: le sue paroleno tutti. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Affari Tuoi” ieri, caos a fine puntata: cos’è successoLeggi anche: “Grande Fratello”, duro confronto fra concorrenti: telespettatori senza parole, una vera combattenteNonostante il rapido peggioramento delle sue condizioni di salute e le pesanti cure alle quali si è sottoposta,non ha mai perso il sorriso.