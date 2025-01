Ecco i dazi di Trump su Canada Messico e Cina | Hanno fatto entrare migranti e droga negli Usa L’Europa per ora tira un sospiro di sollievo

Leggi su Open.online

puòre undi, almeno per il momento. Iimposti dal presidente degli Usa Donaldscatteranno a partire da domani 1° febbraio solo per. I primi due saranno i Paesi più colpiti: ai beni provenienti daverrà imposto un sovrapprezzo del 25%. Su quelli cinesi invece la tassa sarà del 10%. Ad annunciarlo oggi è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, respingendo come «false» alcune indiscrezioni riportate da Reuters, secondo cui isarebbero entrati in vigore solo dall’1 marzo e non su tutti i prodotti importati, ma solo su alcuni.L’invasione die Fentanylsono i principali partner commerciali degli Stati Uniti. Insieme, rappresentano il 40% dei beni importatiUsa lo scorso anno.