È morta Miranda Cicognani, atleta e giudice alle Olimpiadi

Forlì, 30 gennaio 2025 – Il 19 luglio del 1952marciava con l’asta della bandiera tricolore in mano e tutti gli altri atleti azzurri schierati dietro di lei, sulla pista dello stadio di Helsinki: era l’inaugurazione dei Giochi della 15ª Olimpiade. Il cammino della grande ginnasta, 73 anni dopo quel giorno glorioso e indimenticabile sia per lei sia per lo sport forlivese, si è interrotto questa settimana.è scomparsa all’età di 88 anni martedì, ma la notizia si è saputa solo ieri pomeriggio. Non sono annunciate, almeno al momento, funzioni pubbliche. Capofila di una scuola, quella dell’Edera Forlì, che nel dopoguerra primeggiò a livello nazionale per una ventina d’anni,partecipò a ben tre: oltre che a Helsinki fu in gara poi ai Giochi di Melbourne del 1956 (quelli dell’oro nel ciclismo di Ercole Baldini) e a quelli mitici di Roma nel 1960, dove la squadra azzurra fra le sue sei ginnaste ne schierava ben quattro forlivesi: lei, la sorella Rosella, Gabriella Santarelli e Wanda Soprani.