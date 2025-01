Sport.quotidiano.net - Di Serio dal Trentino al Golfo. Un sogno partito dall’Eccellenza: "Città bellissima, adoro il mare. Ora pensiamo ad andare in A»

Il futuro ragioniere Giuseppe Di, classe 2001, assegna un voto altissimo al suo Spezia: "In pagella un bel 7,5, ma il voto più alto me lo riservo alla fine del campionato se riusciremo a centrare il nostro obiettivo". Di, un passo indietro alla sua carriera. A 15 anni cosa l’ha spinta a passare dal Sud Tirol all’Hellas Taranto nell’Eccellenza pugliese? "Io sono nato a Trento, mia mamma è trentina, ma mio padre è tarantino. Da ragazzo andavo spesso in vacanza al sud, ho fatto un torneo in Puglia, i dirigenti dell’Hellas Taranto (militante in Eccellenza) mi hanno proposto dia giocare da loro. Ho accettato: All’inizio non è stato facile, per il distacco da casa, dopo qualche mese mi sono ambientato ed è andato tutto bene. Poi la chiamata del Benevento, prima squadra a 18 anni.