Juventusnews24.com - Continassa Juve: ripresa al JTC, le novità su Cambiaso a due giorni dall’Empoli

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati edalla.Allenamento: le ultime dallaDomenica alle 12.30 lantus scende in campo all’Allianz Stadium, contro l’Empoli. La squadra è dunque tornata in campo questa mattina per la preparazione al match contro i toscani: nel menu del lavoro di oggi, dopo il riscaldamento, esercitazioni dedicate al possesso palla. Per chi è stato meno impegnato mercoledì, conclusione dell’allenamento con una seduta atletica. Domani è vigilia: alle 13.30 conferenza stampa di Mister Thiago Motta, in diretta dall’Allianz Stadium suntus.