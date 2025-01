Thesocialpost.it - Concorso docenti 2025, ecco le date della prova scritta e la procedura. Come funziona e cosa aspettarsi

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovoscuola è alle porte. E anche stavolta migliaia ditenteranno la scalata al contratto indeterminato. Ilè per titoli ed esami ed è destinato all’accesso ai ruoli del personale docentescuola. Per la secondaria di primo e secondo grado, sia per i posti comuni che per il sostegno, le prove scritte che si terranno nelle seguenti: 25, 26, 27 febbraio. Le sessioni saranno suddivise in due turni giornalieri: Turno mattutino: identificazione dalle ore 8.00; svolgimentodalle ore 9.00 alle ore 10.40. Turno pomeridiano: identificazione: dalle ore 13.30; svolgimento: dalle ore 14.30 alle ore 16.10. Per Infanzia e primaria le Qprove si terranno per posto comune e di sostegno il giorno 19 febbraio. Turno mattutino dalle ore 8.