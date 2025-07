Departure è basata su una storia vera di scomparsa di un volo?.

Sei pronto a immergerti in un mondo di mistero e suspense? Departure, la miniserie drammatica ispirata a una storia vera di scomparsa di un volo, ti trasporterà nel cuore di un’indagine mozzafiato. Segui l’investigatrice Kendra Malley e la sua squadra mentre affrontano insidie e segreti nascosti nell’ombra. Riusciranno a svelare l’arcano dietro il volo 716? La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensi...

Departure è una miniserie drammatica che segue l’investigatrice Kendra Malley e la sua squadra mentre cercano di scoprire il mistero dietro la scomparsa del volo 716 sopra l’Oceano Atlantico. Tutti sanno che Kendra è la persona più adatta per questo lavoro. Ma gli ostacoli posti dai suoi superiori e i problemi personali riusciranno a impedirle di portare alla luce la cospirazione? Casi di voli misteriosamente scomparsi in volo non sono inauditi nella vita reale, il che ci fa chiedere se la storia sia ispirata a un evento realmente accaduto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it