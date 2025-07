Gabbiani l’agente | Interesse Inter? Vi spiego al momento è così

Il futuro di Giacomo Gabbiani è ancora tutto da scrivere, ma il suo talento nel campionato Primavera 1 non passa inosservato. Con 28 gol in 37 presenze, ha conquistato il titolo di capocannoniere e attirato l’attenzione di grandi club come l’Inter U23. La sua stagione straordinaria promette di aprire nuove porte per il giovane attaccante, lasciando tutti ansiosi di scoprire quali traguardi raggiungerà nel prossimo futuro.

Il futuro di Giacomo Gabbiani resta ancora tutto da definire, ma una cosa è certa: l'attaccante classe 2006 ha lasciato un'impronta forte nel campionato Primavera 1. E su di lui, riportava la stampa, aveva messo il mirino anche l'Inter U23. INTER U23 – Giacomo Gabbiani, con 28 gol in 37 presenze, si è laureato capocannoniere del campionato Primavera1, diventando uno dei protagonisti assoluti della stagione. Grazie alle sue prestazioni, la Cremonese è riuscita a conquistare la salvezza nel massimo campionato giovanile. Gabbiani non si è fatto notare solo per i numeri, ma anche per la continuità e la maturità mostrate in campo, al punto da attirare l'attenzione di diversi club.

? ESCLUSIVA? ? "Non c'è nessun interesse da parte del club nerazzurro" L'agente di Gabbiani fa chiarezza sul futuro dell'attaccante ai nostri microfoni Vai su Facebook

