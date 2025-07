Roma Femminile il Sassuolo riscatta Gallazzi | il comunicato

Valentina Gallazzi lascia la Roma Femminile per abbracciare una nuova avventura con il Sassuolo. Dopo aver vestito i colori giallorossi, la talentuosa attaccante si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sotto la guida di Alessandro Spugna. Con entusiasmo e determinazione, Gallazzi desidera contribuire al successo delle sue nuove compagne, portando tutta la sua grinta e passione sul campo. L’U.S. Sassuolo Calcio comunica il riscatto a titolo definitivo, dalla AS Roma, delle…

