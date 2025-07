Priscilla Kelley spiega perché non ha ancora cambiato il suo nome WWE su Instagram.

Priscilla Kelley, ex stella della WWE, ha spiazzato i fan svelando perché ancora non ha cambiato il suo nome su Instagram, mantenendo "WWE" nonostante il suo addio alla compagnia. La wrestler ha spiegato le ragioni dietro questa scelta, rivelando aspetti personali e professionali che vanno oltre una semplice questione di branding. Scopriamo insieme cosa ha detto e perché, anche dopo la separazione, il suo modo di presentarsi sui social rimane un tema di grande interesse.

L'ex star della WWE chiarisce le motivazioni per cui è ancora visibile come Gigi Dolin sul popolare social network Priscilla Kelly è stata rilasciata dalla WWE lo scorso maggio e, sebbene abbia cambiato il suo nome da Gigi Dolin a quello di battesimo su Twitter, utilizza ancora il nome WWE su Instagram. I fan si sono chiesti perché continui a mantenerlo, e ora Kelly ha finalmente svelato il vero motivo per cui non ha a tutt'oggi effettuato la modifica su Instagram. L'ex Superstar WWE ha pubblicato una storia in cui ha spiegato perché il nome del suo account non è stato aggiornato. Ha dichiarato che lo stesso social network non le permette di cambiare il nome utente e ha chiesto alle persone di smettere di suggerirle di farlo, visto che ci sta già provando ogni giorno.