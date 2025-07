Wimbledon 2025 il programma degli ottavi | orari tv del 7 luglio con gli italiani in campo

Il 7 luglio 2025 si scrive una pagina indimenticabile per il tennis italiano, con tre talenti chiamati a sfidare i giganti di Wimbledon negli ottavi di finale. Un evento storico che merita di essere seguito passo dopo passo: preparatevi a vivere un lunedì da ricordare, tra emozioni, colpi spettacolari e il fascino senza tempo del torneo londinese. Non perdetevi neanche un istante di questa giornata epica!

Londra, 6 luglio 2025 – Il lunedì lavorativo più importante della storia del tennis italiano. Serve sintonizzare le tv negli uffici e nelle aziende per non perdersi un solo secondo di una giornata campale al torneo di Wimbledon 2025. Tre italiani in campo, per la prima volta di sempre agli ottavi di finale tutti assieme. Uno spettacolo. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli i tre alfieri azzurri che si spartiranno campo centrale, campo 1 e campo 2, ovvero i tre campi più importanti del All England Club.  Programma, precedenti e orari tv. Comincia a stringersi l’imbuto del torneo di Wimbledon verso le fasi calde del tabellone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025, il programma degli ottavi: orari tv del 7 luglio con gli italiani in campo

In questa notizia si parla di: campo - wimbledon - ottavi - luglio

L’infarto in campo, poi il gol e la corsa in ospedale: Wimbledon, la storia di Hutchinson - Una partita di calcio si trasforma in una scena incredibile: Sam Hutchinson, centrocampista del Wimbledon, ha avuto un infarto durante il match, ha segnato il gol decisivo e poi si è precipitato in ospedale per le cure.

Sabato 5 luglio Una giornata intensa alla FIP Silver Mediolanum Padel Cup al CMB Imoco Center di Treviso! Si parte alle 9:00 con i match di ottavi di finale maschili e femminili In campo tante sfide di alto livello con giocatori e giocatrici da tutto il mond Vai su Facebook

Italiani in campo venerdì 4 luglio: Bellucci e Darderi per un posto agli ottavi. A che ora e dove vederli Vai su X

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Wimbledon 2025, il programma degli ottavi: orari tv del 7 luglio con gli italiani in campo; LIVE! Wimbledon, Day 7: domenica che apre gli ottavi di finale.

Wimbledon 2025, il programma del 6 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli - Il campione spagnolo affronterà il numero 14 Andrey Rublev in un match valido per gli ottavi di finale d ... Segnala msn.com

Sinner, Cobolli e Sonego: gli orari degli ottavi degli italiani a Wimbledon - In campo scenderanno i tre italiani ancora in corsa nel tabellone del singolare maschile, tutti impegnati negli ottavi di finale ... Da msn.com