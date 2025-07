Botafogo cambio in panchina per i brasiliani! Sondaggio per Davide Ancelotti | le ultime dal Brasile

Il Botafogo è in fermento: dopo l’esonero di Renato Paiva, si cercano nuovi orizzonti per la panchina brasiliana. Tra i nomi in lizza spicca quello di Davide Ancelotti, attuale vice del Brasile e figlio del celebre allenatore Carlo. La sua possibile avventura in Sud America potrebbe ridisegnare il volto del club, alimentando speranze e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali sono le probabilità e le prossime mosse? Scopriamolo insieme.

Botafogo vuole Davide Ancelotti come allenatore - La decisione è stata presa dal proprietario del club campione del Sudamerica, l'imprenditore statunitense John Textor, insoddisfatto delle prestazio ... Da ansa.it

Davide Ancelotti could coach Botafogo next season - ROME (ITALPRESS) – In search of a successor for coach Renato Paiva, Botafogo has reportedly shown interest in Davide Ancelotti, assistant coach of the Brazilian national team and son of coach Carlo. italpress.com scrive