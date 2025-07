SWITCH Ultrahand Overlay 1.99 | Tutte le Novità del Potente Tool per Nintendo Switch

Scopri tutte le novità di Ultrahand Overlay 1.9.9, il potente strumento per Nintendo Switch che rivoluziona la tua esperienza di gioco. Con questo aggiornamento, il tool si arricchisce di nuove funzionalità, widget più vari e ottimizzazioni che migliorano stabilità e usabilità. Preparati a sfruttare al massimo le potenzialità di Ultrahand Overlay, il sostituto ideale del Tesla Menu, e porta le tue sessioni di gioco a un livello superiore. Ecco cosa ti aspetta nella versione più recente!

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento alla versione 1.9.9! Questo rilascio introduce diverse nuove funzionalità, ottimizzazioni e correzioni di bug per migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa nuova versione. Novità in Ultrahand Overlay 1.9.9. Nuove Opzioni per i Widget. Più widget disponibili nel menu delle impostazioni.. Toggle per disabilitare i colori dinamici della temperatura (utile per chi preferisce un aspetto più uniforme).. Toggle per forzare l’allineamento centrale del testo (attivato di default). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net