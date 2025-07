Addio a Julian McMahon | l’attore di Streghe e Nip Tuck muore a 56 anni

Il mondo dello spettacolo piange Julian McMahon, attore australiano noto per "Streghe" e "Nip/Tuck", scomparso a soli 56 anni. Dopo aver lottato con il cancro in silenzio, la sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e del cinema internazionale. La sua bravura e carisma resteranno impressi nella memoria di tutti, lasciando un’eredità indelebile...

Julian McMahon Il mondo dello spettacolo perde uno dei suoi volti più riconoscibili. Julian McMahon, attore australiano che ha conquistato il pubblico internazionale con i suoi ruoli iconici in “Streghe”, “NipTuck” e “FBI: Most Wanted”, è morto mercoledì 2 luglio a Clearwater, in Florida, all’età di 56 anni. L’attore stava combattendo contro il cancro. La notizia, tenuta riservata per due giorni, è stata resa pubblica venerdì 4 luglio attraverso le parole strazianti della moglie Kelly Paniagua. “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Addio a Julian McMahon: l’attore di Streghe e Nip/Tuck muore a 56 anni

