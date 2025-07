Esplosione Romacala diossina rilevata

Dopo l’esplosione di ieri a Roma, un incendio presso un distributore di benzina e metano ha scatenato timori riguardo alla presenza di diossina nell’aria. Fortunatamente, i livelli sono drasticamente calati nelle ultime 24 ore: a via dei Gordiani, si attestano ora a 0,1 pg/m3, rispetto a 1 pg/m3 di ieri. L’Arpa Lazio ha confermato la situazione in miglioramento, rassicurando i cittadini sulla sicurezza ambientale.

16.31 Rientrato l'allarme diossina in relazione all'esplosione di ieri a Roma a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano. La presenza nell'aria drasticamente calata in 24h. Nei pressi di via dei Gordiani, il livello è sceso a 0,1 pgm3. In giorno precedente era pari a ben 1 pgm3. A diffondere il dato è Arpa Lazio, intervenuta per effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria. Il direttore della protezione civile di Roma, Napolitano: "Valori diossina entrati nella norma". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it