Firenze concerto di Giovanni Gnocchi e i Violoncelli del Mozarteum

Preparati a un indimenticabile viaggio musicale nel cuore di Firenze! Lunedì 7 luglio, il celebre violoncellista Giovanni Gnocchi si unirà ai Violoncelli del Mozarteum per un concerto che promette emozioni intense e innovazione sonora. Un appuntamento imperdibile nell’ambito dei Concerti di Amici della Musica Off, pronti a sorprendere appassionati e curiosi con un repertorio originale e virtuosismo senza confini. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la musica nel suggestivo Cortile delle Donne.

Firenze, 6 luglio 2025 - Penultimo appuntamento per i concerti di Amici della Musica Off, la rassegna estiva degli Amici della Musica di Firenze. Cinque concerti speciali nel Cortile delle Donne dell ’Istituto degli Innocenti, tutti alle ore 21, con programmi originali e voglia di sperimentare, affidati a musicisti curiosi e avventurosi. Lunedì 7 luglio il celebre violoncellista Giovanni Gnocchi sarà affiancato dai Violoncelli del Mozarteum, ensemble formato dai suoi studenti presso la prestigiosa Università, giovani ma già affermati professionisti, con musiche di Ortiz, Ferrabosco, Gesualdo, Mozart, Say, Piazzolla, Monteverdi, Dowland. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto di Giovanni Gnocchi e i Violoncelli del Mozarteum

