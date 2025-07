Cina | 31esima fiera degli investimenti e del commercio di Lanzhou attira investimento globale

La 31esima China Lanzhou Investment and Trade Fair si apre come un grande palcoscenico di opportunità, attirando oltre 2.000 imprese da tutto il mondo. Con l’Indonesia come Paese ospite d’onore e la partecipazione di delegazioni da oltre 20 nazioni, questa fiera si conferma come un crocevia strategico per gli investimenti globali. È il momento di scoprire come Lanzhou stia diventando il centro nevralgico degli scambi internazionali, aprendo nuove frontiere di crescita e collaborazione.

La 31esima China Lanzhou Investment and Trade Fair si e’ aperta oggi a Lanzhou, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale del Gansu, attirando oltre 2.000 imprese nazionali e internazionali. L’edizione di quest’anno ha come Paese ospite d’onore l’Indonesia. La partecipazione ha superato quella delle fiere precedenti, con rappresentanti di oltre 20 Paesi, tra cui Germania, Spagna, Russia, Malesia e Iran, presenti insieme a rappresentanti di 18 municipalita’, province e regioni autonome cinesi, nonche’ della regione amministrativa speciale di Hong Kong. La fiera ha quattro aree espositive – dedicate alla cooperazione internazionale lungo la Via della seta, agli scambi regionali, ai beni di consumo e ai settori industriali caratteristici del Gansu – e presenta prodotti nei campi della fabbricazione di attrezzature, della petrolchimica, della biomedicina, dei nuovi materiali, delle nuove energie, dell’aerospazio, dell’agricoltura e delle tecnologie dell’informazione e dei dati, secondo i suoi organizzatori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: 31esima fiera degli investimenti e del commercio di Lanzhou attira investimento globale

In questa notizia si parla di: lanzhou - 31esima - fiera - cina

Cina: 31esima fiera degli investimenti e del commercio di Lanzhou attira investimento globale; Cina: fiera degli investimenti e del commercio di Lanzhou.